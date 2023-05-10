«Известия»: в Балашихе задержали пять молодых людей, планировавших теракт в воинской части

В подмосковной Балашихе задержали группу из пяти человек в возрасте от 15 до 20 лет. Как утверждает источник «Известий», молодые люди планировали совершить теракт на территории воинской части. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Статья не уточняется.

По словам собеседника издания, молодые люди планировали взорвать технику, расположенную на территории воинской части. Чтобы проникнуть в воинскую часть, подозреваемые хотели сделать подкоп. Для этого они «проводили разведку на прилегающей территории, искали пути отхода», а также «переместили к месту преступления средства для его совершения — легковоспламеняющееся вещество и другие орудия».

Как уточнил собеседник «Известий», подготовку к теракту в Балашихе группа из пяти молодых людей вела с марта. 8 мая они были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Милена Костерева