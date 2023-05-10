Башкирия отправит пятый добровольческий батальон в зону СВО

Власти Башкирии отправят в зону СВО пятый по счету добровольческий батальон. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

«12 мая мы отправляем на боевое слаживание пятый башкирский добровольческий батальон. Носить он будет имя легендарного генерала Тагира Кусимова»,— заявил господин Хабиров.

Проводить батальон к месту службы планируют с Советской площади в Уфе после того, как военнослужащих обеспечат амуницией и проведут боевое слаживание. По словам главы региона, подготовка к отправке займет не более двух дней.

Наталья Александрова

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