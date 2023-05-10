В Ростове отреставрируют корпус училища им. Грекова на ул. Серафимовича

Государственное художественное училище им. М.Б. Грекова объявило конкурс на проведение ремонта особняка А. Великановой, в котором размещается один из корпусов учебного заведения. Сообщение о тендере размещено на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составила 111,5 млн руб.

Речь идет об особняке конца XIX века, расположенном на ул. Серафимовича,15 в Ростове. Сейчас объект культурного наследия в ограничено работоспособном состоянии, а отделка здания, согласно проектной документации, «находится в недопустимом состоянии».

Подрядчику предстоит отреставрировать фасад здания, декоративные элементы, а также устранить трещины в стенах, обновить кровлю и провести другие восстановительные работы.

Подача заявок на конкурс завершилась 3 мая. Победитель был определен 5 мая, однако, одна из компаний, участвовавших в конкурсе, подала жалобу на результаты. Заключение договора с подрядчиком временно приостановлено.

Анастасия Назарова