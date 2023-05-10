Продажи элитного жилья в Петербурге упали на 60%

Число выставленных на продажу квартир элитного сегмента в Санкт-Петербурге за первый квартал 2023 года увеличилось на 1% и достигло 131 тыс. кв. м. Об этом пишет 10 мая «Деловой Петербург» со ссылкой на данные NF Group.

Всего с января по март на первичном рынке реализовали 38 квартир и апартаментов площадью 5,1 тыс. кв. м. Это на 60% меньше числа сделок за аналогичный период прошлого года и на 19% меньше итогов предыдущего квартала. По мнению специалистов, снижение продаж связаны не только с экономическими, но и психологическими причинами.

Несмотря на снижение продаж, стоимость такой недвижимости перестала падать. Цена «элитки» по итогам квартала осталась на уровне предыдущего и составила 541 тыс. руб. за 1 кв. м. Лидером распределения спроса остается Петроградский район, на который приходится 65% от всех сделок. При этом эксперты ожидают оживление на рынке вторичного жилья.

«Срочно покидая страну, продавцы подарили рынку элитной недвижимости много отличных вариантов. Элитный сектор не проседает — отъезд за границу одних представителей этого класса освободил место для других, давая им возможность приобретать уникальные квартиры»,— говорит генеральный директор и основатель VIPFLAT Леонид Рысев.

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