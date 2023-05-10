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В мэрии Ярославля могут приобрести термос-бункер и измельчитель пней

В Ярославле для МБУ «Горзеленхозстрой» необходимо закупить дополнительную новую технику и программное обеспечение на сумму 219,3 млн руб. Объем закупки определили в департаменте городского хозяйства (ДГХ) мэрии и предоставили на обсуждение депутатам муниципалитета Ярославля.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Как пояснили в ДГХ, потребность в приобретении новой техники существует для исполнения муниципального задания МБУ «Горзеленхозстрой». Причем как в части уборки города, так и его озеленения. Муниципальное учреждение может получить 10 грузовых «Газелей», 2 автобуса, 5 комбинированных дорожных машин на базе «КАМАЗа», 2 вакуумных пылесоса, 3 экскаватора-погрузчика, 2 автогрейдера, 1 бульдозер, 5 тракторных пескоразбрасывателей и другую технику.

Закупку КДМ оценили в 38,5 млн руб., пылесосы в 31 млн руб., экскаваторы-погрузчики в 28,5 млн, автогрейдеры могу стоить 21 млн руб. Также в списке на приобретение термос-бункер для литого асфальта стоимостью 3,8 млн руб., две фрезы для скалывания льда по 800 тыс. руб. каждая. В перечне на приобретение значится 3 мульчирующих косилки (за 1,08 млн руб.) и 2 измельчителя пней (за 1,46 млн руб.).

Андрей Иванов

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