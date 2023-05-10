С «Фирмы СУ-10» взыскана неустойка за просрочку сдачи школы в Стерлитамаке

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Фирма СУ-10» 14,5 тыс. руб. неустойки за просрочку окончания строительства школы на 1,2 тыс. мест в Стерлитамаке.

Установлено, что в начале 2018 года ГКУ «Управление капитального строительства» (УКС) заключило госконтракт с «Фирмой СУ-10» стоимостью 543,4 млн руб. на строительство школы и поставку оборудования до декабря 2018 года. Однако акт приемки объекта был подписан на месяц позже — в конце декабря.

УКС просило взыскать с генподрядчика 4 млн руб. Арбитражный суд Башкирии снизил сумму неустойки до 14,5 тыс. руб., отметив, что при расчете пени необходимо учитывать фактически выполненные работы. На конец ноября 2018 года стороны подписали акты на 540,6 млн руб.

УКС не согласилось с решением, подало апелляционную жалобу, в которой просило удовлетворить иск в полном объеме, однако апелляция согласилась с доводами суда первой инстанции.

Влада Шипилова

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