В Омске будут судить экс-бухгалтера почтамта, 18 лет находившуюся в розыске по делу о мошенничестве

На рассмотрение суда Омска направлено уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера почтамта, обвиняемой в хищении более 18 лет назад 17 млн руб. Об этом рассказали в прокуратуре региона. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь в уголовном деле идет о 50-летней Елене Луневой.

Согласно версии следствия, В 2001–2004 годах бухгалтер использовала подложные распорядительные письма различных организаций и по фиктивным платежным поручениям, сформированным на их основании, перечисляла денежные средства почтамта на расчетные фирм, оформленных на ее знакомых. В дальнейшем она обналичивала деньги. По подсчетам полиции, в период с августа 2001-го по май 2004 года по такой схеме было похищено около 17 млн руб.

Как рассказали в УМВД России по Омской области, которое занималось расследованием дела, недостача крупной суммы была выявлена при проведении инвентаризации. Накануне ревизии бухгалтер оформила заявление на отпуск с последующим увольнением. В октябре 2004 года женщина перестала выходить на связь, перед этим продала в Омске квартиру и автомобиль, приобретенные, по версии следствия, на похищенные средства, скрылась от органов следствия. Ее объявили в розыск.

Подозреваемая сначала улетела в Москву, а позже перебралась в Санкт-Петербург. В ноябре 2022 года экс-бухгалтера задержали сотрудники уголовного розыска и доставили в Омск для проведения следственных действий. Как писал «Ъ-Сибирь», суд заключил ее под стражу. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) бывшему бухгалтеру почтамта грозит до десяти лет лишения свободы.

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Илья Николаев