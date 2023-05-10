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Назначили и.о. руководителя Курганской детской поликлиники

Исполняющей обязанности главного врача Курганской детской поликлиники назначена врач-ревматолог Лидия Владимировна Смолькова. Коллективу медучреждения ее представил директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев, сообщают в ведомстве.

Лидия Смолькова окончила Южно-Уральский государственный медицинский университет. До назначения занимала должность заместителя главного врача Курганской областной детской клинической больницы имени Красного Креста.

Возглавлявший Курганскую детскую поликлинику Эдуард Вебер оставил пост в апреле.

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