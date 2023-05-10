Ярославль будет дружить с городами Киргизии и Китая

Ярославль планирует заключить соглашения о сотрудничестве с городами Цзюцзян (Китайская народная республика) и Ош (Киргизская республика). Информацию об этом мэрия города направила в муниципалитет.

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Фото: Елена Лукьянова, Коммерсантъ Ош

Фото: Елена Лукьянова, Коммерсантъ

Цзюцзян и Ош станут городами-партнерами Ярославля. Планируется установление более тесных экономических, образовательных, культурных, спортивных, туристических связей. С Ошем мэрия Ярославля начала сотрудничать с 2018 года, с Цзюцзяном — с 2019-го. В Цзюцзяне проживает 4,7 млн человек, в Оше — 288 тыс человек.

Побратимские связи Ярославля с городами Финляндии, Германии, США, Франции и Великобритании сейчас приостановлены.

Антон Голицын