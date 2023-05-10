Полиция не обнаружила умышленных поджогов в Курганской области

В Курганской области не зафиксированы факты умышленных поджогов, которые могли бы стать причиной масштабных природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В полиции сделали заявление «в связи с информацией, распространяемой в социальных сетях». «По информации, имеющейся в настоящее время, умышленных фактов поджогов, которые стали бы причинами крупных пожаров на территории региона, не зафиксировано»,– говорится в сообщении. Жителей региона, у которых есть достоверные сведения о подобных фактах, обращаться в ближайшие отделы полиции.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков прокомментировал в своем telegram-канале распространяемые в соцсетях и устно слухи о намеренных поджогах. «У меня просьба. Все, что вы считаете важным в этой связи, немедленно пересылать и передавать в правоохранительные органы. Работать только с понятной, достоверной и проверяемой информацией. Не разгонять панические настроения самим, не давать этого делать другим и всегда во всем помогать друг другу»,– написал глава региона.