На треть будет увеличена собственная розничная сеть Natura Siberica к лету 2024 года

Российская косметическая компания Natura Siberica намерена расширить розничную сеть на треть в ближайший год. Количество магазинов будет увеличено с 67 до 100 к лету 2024 года.

«С начала 2023 года мы уже открыли три новых магазина, а в этом месяце откроются еще восемь. В планах к лету 2024 года увеличить количество собственных точек до 100», - рассказал генеральный директор компании Феликс Либ (цитата по «ТАСС»).

Новые точки будут открыты в Новосибирске, Иркутске, Якутске, Уренгое, Ханты-Мансийске, Нижнем Тагиле, Салехарде, Московской области, Туле, Калуге и Владимире.

Компания также продолжит развивать формат «магазин в магазине» (shop-in-shop), на сегодняшний день таковых открыто около 100 точек в сети «Перекресток».

Natura Siberica была основана в 2008 году Андреем Трубниковым, он также развивал бренды «Рецепты бабушки Агафьи» и Planeta Organica. После его смерти в компании произошел корпоративный конфликт: за нее боролись дети и три бывшие жены господина Трубникова. В январе «Корпорация АГ» также стала единственным владельцем в двух других компаниях Natura Siberica – ООО «Вкусные продукты Агафьи» и ООО «Натура Сиберика».

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Илья Николаев