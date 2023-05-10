Из-за аварии на водопроводе на Мечикова троллейбусы пустили в обход

Трассы троллейбусных маршрутов №8, 18 и 38 изменены из-за аварийных работ на Водоканале на проспекте Мечикова. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Троллейбус №8 пройдет от Балтийского вокзала по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице и Пискаревскому проспекту, №18 — от остановки «Площадь Климова» по Кондратьевскому проспекту, Бестужевской улице и Пискаревскому проспекту, №38 — от «Площади Ленина» по проспекту Металлистов, улице Тухачевского и Пискаревскому проспекту.

Как сообщил перевозчик, в настоящий момент движение троллейбусов №8 и №18 восстановлено.

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