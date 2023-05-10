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Нижегородский кремль открыли для посетителей до полуночи

Кремль в Нижнем Новгороде перешел на летнее расписание и увеличил время работы. В мае он будет открыт для посетителей с 6:00 до 24:00 по будням и до 1:00 в выходные дни, сообщили в пресс-службе правительства региона. С 1 июня по выходным и праздникам кремль будет закрываться позже, в 3:00.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Посетители могут попасть на территорию кремля не позднее, чем за полчаса до закрытия, через арки Дмитриевской, Пороховой, Никольской и Ивановской башен.

Зимой кремль работал до 22:00. «По многочисленным обращениям посетителей время работы кремля на лето продлено. Горожане и туристы могут дольше гулять по территории крепости, любуясь знаменитыми нижегородскими закатами»,— сказал управляющий делами правительства региона Тимофей Шульга.

Анастасия Еремина

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