В Краснодарском крае за один день приставы арестовали более 250 автомобилей должников

На Кубани в ходе однодневного рейда судебные приставы наложили арест более чем на 250 автомобилей в счет долгов и взыскали 18,6 млн руб., сообщила пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Пять мобильных групп судебных приставов совместно с краевым ГИБДД провели в Краснодаре рейд с использованием комплекса «Дорожный пристав», который помог выявлять автомашины должников. Неплательщиков по долгам сотрудники подразделений посетили на дому в городах и районах края.

По данным УФССП региона, было составлено 254 акта описи и ареста имущества, в основном автомобилей. Многие должники оплатили свои задолженности сразу — посредством онлайн-сервисов. Остальные должны погасить долги в течение 10 дней. После поступления средств на счет подразделения службы арест с автомобилей будет снят. Если владельцы арестованных авто не заплатят долги, то машины направят на реализацию в счет погашения задолженности.

Деньги пойдут на уплату заложенностей по различным категориям исполнительных производств: алименты, штрафы за нарушение правил дорожного движения, транспортный налог и другие.

Андрей Пугачев

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