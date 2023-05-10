«Текст»: краевые власти рассматривают возможность запуска в Прикамье судов на подводных крыльях

В Пермском крае в среднесрочной перспективе планируется рассмотреть возможность обновления подвижного состава внутреннего водного транспорта, в том числе использование судов на подводных крыльях. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на соцсети краевого минтранса. Связаться с пресс-службой министерства не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале марта в краевую рабочую группу по водному транспорту включили представителей аффилированных друг с другом АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» и АО «НПП “Радар ММС”», которые совместно разрабатывают и создают скоростные суда и экранопланы нового поколения. В частности, среди основных совместных проектов компаний — речные пассажирские суда на подводных крыльях «Валдай-45Р» и 2019-го «Метеор-120Р».

В министерстве транспорта Пермского края тогда сообщали, что планов по приобретению судов на подводных крыльях у правительства региона пока нет; в каких аспектах край намерен сотрудничать с компаниями — не комментировали.