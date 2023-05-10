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Жителям Удмуртии реже остальных россиян задерживали зарплату в 2022 году

В Удмуртии в 2022 году с задержкой заработной платы столкнулись 19% жителей региона. В целом по России о задержке выплат сообщили 21% респондентов, сообщает пресс-служба hh.ru. Еще 78% жителей республики рассказали, что их работодатель всегда выплачивал деньги вовремя.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ПФО работодатели чаще всего объясняли задержку проблемами в финансово-экономической деятельности компании. Отмечался также плохой менеджмент, простои в работе и необходимость наличных денег из-за серой зарплаты.

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