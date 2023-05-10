В Новосибирске подросток стал фигурантом уголовного дела об убийстве девушки

В Новосибирске 17-летнему подростку предъявлено обвинение в убийстве сверстницы, сообщает СУ СКР по региону. По данным следствия, в одном из домов Исктимского района молодой человек на фоне возникшей личной неприязни к девушке нанес ей множественные удары по голове колуном. Потерпевшая скончалась на месте.

Подросток был оперативно задержан. Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления, допрошены свидетели. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения.

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Анна Егорова