В Петербурге прошел праздничный салют в честь Дня Победы

У стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге прошел праздничный салют в честь 78-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Было запущено 30 артиллерийских залпом курсантами и офицерами Михайловской артиллерийской академии. Их сопровождал фейерверк. Залпы по традиции пускались из орудий ЗИС-3 1943 года выпуска.

Первый залп был посвящен годовщине победы в Великой Отечественной войне, второй — в честь верховного главнокомандующего вооруженными силами России, следующие — Петербургу, городам-героям и участникам войны. Как рассказали в пресс-службе ЗВО, один из запусков был посвящен участникам СВО.

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