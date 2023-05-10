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В Набережных Челнах семьям погибших в спецоперации вручили Ордена Мужества

В Набережных Челнах родственникам девятерых погибших в спецоперации военных передали Ордена Мужества, которыми последних наградили посмертно. Церемония состоялась на майдане в парке Прибрежный в ходе Дня Победы, передает пресс-служба мэрии.

В частности, Орденами Мужества были награждены ефрейторы Айрат Гайнетдинов и Рамиль Муфаздалов, старший лейтенант Тимур Дунаев, лейтенант Николай Зотов, младшие сержанты Денис Любимов и Николай Тришкин, рядовые Павел Зуев, Сергей Корсаков, Руслан Хамитов и Олег Афанасьев.

Награды родственникам погибших передали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

"Ъ-Казань"

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