В Набережных Челнах семьям погибших в спецоперации вручили Ордена Мужества

В Набережных Челнах родственникам девятерых погибших в спецоперации военных передали Ордена Мужества, которыми последних наградили посмертно. Церемония состоялась на майдане в парке Прибрежный в ходе Дня Победы, передает пресс-служба мэрии.

В частности, Орденами Мужества были награждены ефрейторы Айрат Гайнетдинов и Рамиль Муфаздалов, старший лейтенант Тимур Дунаев, лейтенант Николай Зотов, младшие сержанты Денис Любимов и Николай Тришкин, рядовые Павел Зуев, Сергей Корсаков, Руслан Хамитов и Олег Афанасьев.

Награды родственникам погибших передали мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко.

"Ъ-Казань"