Главу челябинской компании будут судить за гибель рабочих на сельхозпредприятии

Завершено расследование уголовного дела директора ООО «Аквамарин» Ольги Шихашвили, двое подчиненных которой погибли при во время очистки канализации свинокомплекса «Родниковский» (Красноармейский район). Главу подрядной организации обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Материалы дела передали на рассмотрение в Красноармейский районный суд, сообщают в прокуратуре региона.

Трагедия произошла 13 апреля прошлого года. Четверо сотрудников ООО Аквамарин» выполняли работы по уборке помещений цеха сельхозпредприятия от продуктов жизнедеятельности поголовья свиней. Как считает следствие, директор компании не обеспечила проведение проверок помещений на содержание кислорода, углекислого газа и других опасных веществ, не выдала подчиненным необходимые средства индивидуальной защиты органов дыхания. Также она не разработала правила безопасного проведения работ для своих работников. В результате двое сотрудников спустились в подвальное помещение цеха, где погибли от асфиксии из-за низкого содержания кислорода.

По сведениям прокуратуры, обвиняемая вину не признает.