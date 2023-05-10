Месторождение галлия и рубидия в Туве выставили на аукцион за 643 млн рублей

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на аукцион 20-летнюю лицензию на право разведки и добычи галлия, рубидия и нефелиновых руд на Баянкольском месторождении в Тере-Хольском районе Республики Тыва. Заявки на назначенные на 29 июня торги принимаются до 8 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ Фото: Ирэн Майорова, Коммерсантъ

Аукцион начнется с 643,3 млн руб. Между тем, в ноябре 2021 года аналогичная лицензия на этот участок недр выставлялась на торги по начальной цене 8,1 млрд руб. Тогда претендентов на нее не нашлось.

Площадь Баянкольского участка — 4,25 кв. км. По состоянию на 1 января 2021 года, запасы (С1 и С2) нефелиновых руд составляют 346,2 млн т, галлия — 5,5 тыс. т, рубидия – 22,9 тыс. т.

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Дарья Решетникова