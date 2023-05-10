Башкирия заняла 34 место по динамике зарплат

Башкирия заняла 34 место в рейтинге российских регионов по динамике зарплат, сообщает РИА Новости. Согласно исследованию, в республике более 25% работников смогут получать зарплату более 100 тыс. руб. через 6,1 года, более 50% работников — через 10,2 года, более 75% работников — не ранее чем через 14 лет.

На первом месте в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где более 25% работников уже получают зарплату более 100 тыс. руб. Ожидается, что через 2,7 года такую зарплату будут получать более 50% сотрудников, а через 8,1 года — более 75%. Также имеют зарплату свыше 100 тыс. руб. по 25% работников в Чукотском автономном округе и Магаданской области.

На последнем месте — Чеченская республика, где зарплату более 100 тыс. руб. предполагают получить более 25% работников не ранее чем через 12,8 года. В Республике Ингушетии такого уровня зарплат планируют достичь 25% работников в течение 12,5 года, в Кабардино-Балкарской республике — через 11,1 года.

Уровень зарплат измеряется в среднероссийских ценах. В среднем по России прогнозируется рост зарплат до отметки 100 тыс. руб. у 25% работников через 4,3 года, у 50% — через 9 лет и у 75% — через 13,3 года.

Майя Иванова

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