«Газпром межрегионгаз Ярославль» взыскал с областного правительства убытки за ошибку в тарифе

Арбитражный суд Ярославской области частично удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» к департаменту регулирования тарифов и департаменту финансов Ярославской области о взыскании убытков и недополученной прибыли из-за неправильно установленного тарифа. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания требовала взыскать с органов власти региона 1,7 млн руб. убытков и 110 млн руб. недополученной прибыли из-за неправильно установленного тарифа для населения на 2018 год. В 2019 году ФАС России установил, что тариф на 2018 год был рассчитан департаментом неверно, цена на газ для населения Ярославской области была занижена. Приказом ФАС России от 24.06.2019 приказ регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области населению» был отменен.

«Поскольку Департаментом ЖКХ на 2018 год принят тариф в нарушение установленного порядка формирования розничной цены на природный газ, реализуемый на территории Ярославской области, истцу были причинены убытки в виде неполученного дохода за 2018 год. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца в суд»,— говорится в решение суда.

Суд согласился с требованием о компенсации убытков в размере 1,7 млн руб., однако отказал в требовании о взыскании недополученной прибыли. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В 2021 году «Газпром межрегионгаз Ярославль» пытался взыскать по аналогичному иску к региональной власти 109 млн руб. за 2019 год. Тогда Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск, но Второй арбитражный апелляционный суд снизил размер требований до 218 тыс. руб.

Антон Голицын