В здании бывшего отеля «Микос» выставлен на продажу ресторан

В здании бывшего отеля «Микос» в Индустриальном районе Перми на продажу выставлен ресторан. Как сообщается в объявлении на сайте «Авито», ресторан на ул. Стахановской, 10а, продается за 22 млн руб., при этом с продавцом возможен торг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Помещение ресторана, расположенное в цокольном этаже здания, имеет площадь 636,5 кв. м. Объект включает производственные помещения, зал рассчитан на 50 посадочных мест и более, имеет отдельный вход. Помещение оборудовано под предприятие общественного питания и может использоваться под банкетное обслуживание, фотосессии, выставки, различные показы и прочие мероприятия. Известно, что ранее по этому адресу работал ресторан «Пермский период».

Ресторан «Пермский период» функционировал при трехзвездочном отеле «Микос», находящемся по этому же адресу. «Микос» на ул. Стахановской, 10а, являлся одной из старейших пермских гостиниц, работавших с 1990-х годов. В марте этого года «Микос» сменил собственников: предприниматель Екатерина Чернова продала помещение отеля компании «Перспектива-Инвест». Общество, созданное корпорацией «Перспектива» и экс-председателем правления Проинвестбанка Александром Воронцовым, планирует реновацию гостиничных площадей. После закрытия отеля «Пермский период» некоторое время позиционировался как банкетный зал. Новые собственники перепрофилируют бывшую гостиницу в бизнес-центр локального формата. Площади будут сдавать и продавать инвесторам в качестве готового арендного бизнеса.