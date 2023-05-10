На Кубани в I квартале 2023 года производство молока увеличили на 9%

В Краснодарском крае за январь-март увеличилось производство молока на 9,1% по сравнению с I кварталом 2022 года, сообщил Минсельхоз региона.

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Объем производства вырос до 433 тыс. тонн. В том числе в крупных и средних предприятиях производство увеличилось до 307,5 тыс. тонн, в малых формах хозяйствования оно составило 125,5 тыс. тонн. Среднесуточный удой на одну корову составляет 27 кг. По итогам 2022 года данный показатель составлял 24,7 кг.

По объемам производства молока на Кубани лидируют Каневской, Выселковский и Павловский районы.

По сообщению аграрного ведомства региона, по итогам 2023 года в крае намерены нарастить производство молока на 4% по сравнению с 2022-м – до 1,66 млн тонн. Положительная динамика позволит к 2030 году обеспечить показатели, заложенные в стратегии социально-экономического развития Краснодарского края.

По данным администрации Краснодарский края, регион занимает третье место по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий в общероссийском рейтинге. В крае действует 57 молокоперерабатывающих предприятий. Они производят 79% всей цельномолочной продукции в ЮФО. Совокупные производственные мощности всех предприятий отрасли способны переработать более 2,5 млн тонн молочного сырья в год.

Андрей Пугачев

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