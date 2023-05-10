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Под Ярославлем в ДТП с грузовиком пострадали два пассажира иномарки

В Ярославской области на федеральной трассе «Золотое кольцо» столкнулись «КАМАЗ» и «ДЭУ Нексия», пострадали два человека. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Место происшествия

Фото: УМВД по Ярославской области

Авария случилась около 22:30 вечера 9 мая на костромском шоссе, возле поворота на деревню Корюково Ярославского района.

«В результате ДТП водитель автомобиля "Дэу Нексия" мужчина 1981 года рождения нуждается в амбулаторном лечении, пассажир автомобиля Дэу Нексия" женщина 1988 года рождения госпитализирована»,— рассказали в УМВД по Ярославской области.

Причины и виновник аварии устанавливаются.

Андрей Иванов

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