Более половины татарстанцев будут зарабатывать по 100 тысяч рублей лишь через девять лет

В Татарстане свыше 50% жителей будут получать по 100 тыс. руб. в месяц лишь примерно через 9,1 года. Республика оказалась на 21-й строчке среди регионов РФ по динамике зарплат в стране. Исследование провели специалисты РИА «Нoвости».

Отмечается, что 25% жителей Татарстана будут получать по 100 тыс. руб. через 5,2 года. А 75% будут столько зарабатывать лишь через 12,8 года.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где свыше половины жителей будут получать по 100 тыс. руб. уже через 2,7 года. Второе место занял Чукотский автономный округ, тройку замкнула Магаданская область. Здесь на это потребуется чуть больше пяти лет.

Аутсайдерами рейтинга оказались Ингушетия и Чечня. В данных регионах на рост заработка свыше половины жителей до 100 тыс. руб. потребуется свыше 17 лет.

"Ъ-Казань"