Дача оказалась самым популярным форматом летнего отдыха для школьников Ижевска

В столице Удмуртии 29% опрошенных местных жителей отправят ребенка-школьника на дачу или в деревню во время летних каникул, сообщает пресс-служба SuperJob. Еще 24% ижевчан оставят детей дома, отправят в летний лагерь — 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

При этом 15% жителей Ижевска планируют организовать для детей отдых на Черноморском побережье, устроят детям поездку по России 3% опрошенных. Столько же респондентов планируют выезд за границу.

Еще 5% ижевчан решили, что во время летних каникул дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории. Отправят детей в пришкольный лагерь 1% опрошенных.