Директора «Омского завода специальных металлоконструкций» заподозрили в неуплате налогов на 24 млн рублей

Возбуждено уголовное дело об уклонение от уплаты налогов (ч.2 ст. 199 УК РФ) в отношении директора ООО «Омский завод специальных металлоконструкций». Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Омской области.

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По версии следствия, директор завода совместно с иными лицами из числа фактических руководителей предприятия уклонились от уплаты налогов на общую сумму 23,8 млн руб., включив в декларации по НДС заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с аффилированными организациями.

«По месту работы и жительства директора, учредителей, главного бухгалтера проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, электронные носители информации», — сказала официальный представитель управления Лариса Болдинова. По ее словам, наложен обеспечительный ареста на заводское оборудование на сумму около 18 млн руб., а также имущество подозреваемого на сумму 5,5 млн руб.

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Илья Николаев