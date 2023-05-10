В Югре за праздники в ДТП пострадали трое детей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за минувшие праздничные дни в ДТП пострадали трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе окружного УГИБДД. Все несовершеннолетние получили травмы.

Так, 6 мая около 13:30 в Ханты-Мансийске автомобиль Chevrolet, которым управляла 21-летняя девушка, наехал на трехлетнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. В этот же день в Нижневартовске автомобиль Kia сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу при зеленом сигнале светофора.

На следующий день, 7 мая, в Сургуте Nissan, которым управлял 33-летний мужчина, наехал на 13-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Всего с 6 по 9 мая в Югре произошло шесть ДТП, в которых семь человек получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали 99 водителей, у которых были признаки опьянения. За выезд на встречную полосу к ответственности привлекли 225 водителей, а за нарушение правил перевозки детей — 381.

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