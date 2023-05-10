В Челябинской области пожары повредили почти 3 тыс. га леса за неделю

За неделю на землях лесного фонда Челябинской области произошло 90 пожаров на площади почти 3 тыс. га. Всего с начала сезона ликвидировано 345 возгораний на 5,1 тыс. га, сообщает главное управление лесами региона.

Большинство пожаров в лесах начались из-за действий местного населения – 185 возгораний. В 141 случае огонь перешел с земель иных категорий, 18 – с линейных объектов. Один лесной пожар начался из-за перехода огня с государственной границы.

С начала сезона в лесничествах выявили почти 170 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в том числе семь за прошедшие сутки. Составлено 79 административных протоколов.