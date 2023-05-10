В Ростовской области в замене нуждаются 850 старых лифтов

К концу следующего года в Ростовской области власти планируют заменить в многоквартирных домах 664 лифта, отслуживших более 25 лет. Всего же в регионе необходимо заменить 850 таких подъемников. Об этом со ссылкой на министра донского ЖКХ Сергея Сизикова сообщает dоnnews.ru.

Обновления пройдут по программе капитального ремонта. Средства на замену выделяются из взносов жильцов домов на капремонт, а также из федерального бюджета. В 2023 году на данные работы было направлено 281,8 млн руб.

Чтобы обновить около 200 аварийных лифтов, сверх запланированных к замене, придётся либо добавлять в программу капремонта, либо финансировать работы из иных источников.

Анастасия Назарова