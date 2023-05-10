Заседание гордумы Томска пришлось завершить из-за потерянного кворума

Сессия городской думы Томска прервала свою работу 10 мая. Это произошло после перерыва, когда заседание муниципального парламента утратило кворум.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

В первой части заседания, начавшегося в 10:00, депутаты успели обсудить изменения в бюджет Томска, предложенные мэрией, а также внести изменения в порядок проведения конкурса на пост главы города. Так, согласно принятой поправке, новый конкурс будет проводить новая комиссия. Кроме того, по инициативе спикера Чингиса Акатаева («Единая Россия») был отменен пункт, по которому председатель гордумы обязательно входит в число членов конкурсной комиссии.

В начале сессии зарегистрировалось 26 депутатов. По данным пресс-службы гордумы, после перерыва в зал заседаний вернулось только 24 при необходимом кворуме в 25 депутатов.

В результате не рассмотренными остались около десятка вопросов. В их числе, об исключении из составов комитетов и одной из комиссий уехавших из России Андрея Фатеева (группа «Независимые депутаты») и Артема Канарева («Яблоко») в связи с их длительным неучастием в работе этих структур городского парламента.

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Валерий Лавский