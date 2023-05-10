Челябинский ФРП будет выдавать льготные займы на проекты по энергосбережению

Фонд развития промышленности Челябинской области запустил новую программу льготных займов «Энергоэффективность». Она направлена на поддержку предприятий, реализующих мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности использования энергоресурсов, сообщает организация.

По новой программе можно получить заем в размере от 5 млн до 20 млн руб. под 3-5% годовых на срок до пяти лет. Стоимость всего проекта должна составлять не менее 6,25 млн руб., при этом софинансирование со стороны заявителя не может быть меньше 20%. Заемные средства можно потратить на покупку необходимого для повышения энергоэффективности оборудования, организацию системы учета энергоресурсов и управления энергопотреблением, адаптацию производства для внедрения энергосберегающих мероприятий (до 20% от суммы займа), а также на демонтаж и утилизацию устаревшего оборудования.

«Наша промышленность развивается сейчас такими усиленными темпами, что более рациональное использование энергоресурсов предприятиями становится жизненно необходимым. Повышение энергоэффективности автоматически снижает затраты, что положительно отражается на прибыли, не говоря уже о позитивном влиянии на окружающую среду»,– прокомментировал министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий. Он отметил, что «Энергоэффективность» стала уже седьмой собственной программой ФРП региона.