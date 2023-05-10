Суд ввел запрет на коммерческие полеты красноярской ассоциации «Свободный полет»

Дивногорский городской суд Красноярского края удовлетворил иск транспортного прокурора о запрете эксплуатации воздушных судов в коммерческих целях региональной ассоциации «Свободный полет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным проверки ведомства, с сентября 2022 года ассоциация осуществляла коммерческие перевозки пассажиров на сверхлегких воздушных судах Aeroprakt-32L и Cessna-172 без соответствующего сертификата.

«В этой связи Красноярским транспортным прокурором в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в Дивногорский городской суд Красноярского края предъявлен иск к организации о запрете использования воздушных судов в целях коммерческих перевозок», - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

На сайте ассоциации «Свободный полет» сказано, что аэроклуб не занимается коммерческими перевозками, а сдает в аренду воздушные судна в личных целях. Помимо самолетов организация предлагает в аренду воздушные шары, гирокоптеры и паралеты.

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Лолита Белова