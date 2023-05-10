В Перми на продажу выставлено здание женского фитнес-клуба

В Перми продается трехэтажное здание на ул. Островского, 76б, в котором располагается женский фитнес-клуб. Как указано на сайте «Авито», стоимость строения площадью 663 кв. м составляет 65 млн руб., площадь участка под ним — 2,8 тыс. кв. м. Кирпичное здание было построено в 2005 году, объект имеет цокольный этаж и собственную парковку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Здание на ул. Островского, 76б, сдано в аренду. По данным онлайн-справочника 2ГИС, по этому адресу находится женский фитнес-клуб «Фитэтика» (ООО «ФК “Гоу! Фитнес”»), медиахолдинг «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда» и кафе «Островский», которое временно не работает.