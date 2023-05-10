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В Сочи обрушилась подпорная стена у многоквартирного дома

Представители администрации Сочи проведут осмотр подпорной стены, обрушившейся накануне вечером во дворе многоквартирного дома на улице Макаренко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: t.me / chp_sochi

Фото: t.me / chp_sochi

Обрушение произошло поздно вечером 9 мая.

Ранее в соцсетях распространилась информация от местных жителей, которые сообщили, что стена была покрыта трещинами. По их мнению, обрушение было вызвано переувлажнением почвы из-за затяжных дождей. Несмотря на обращения жильцов, укрепление конструкции не проводилось. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Анастасия Донскова

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