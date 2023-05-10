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Вадим Шумков изменил структуру и состав правительства Курганской области

В правительстве Курганской области произошли изменения по структуре и составу. Соответствующие нормативно-правовые акты подписал губернатор Вадим Шумков.

Так, по данным пресс-службы главы региона, введена должность заместителя губернатора, который будет курировать отдельный блок, связанный с вопросами безопасности и поддержки специальной военной операции. С 10 мая на эту должность назначен Станислав Носков, ранее возглавлявший управление специальных программ аппарата губернатора, который также был помощником главы региона. В должности замгубернатора господин Носков будет отвечать за работу управления спецпрограмм и департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды, включая взаимодействие с федеральными ведомствами по вопросам общественной безопасности, правопорядка и военной службы, а также патриотического воспитания граждан.

Помимо этого, в правительстве Курганской области появилась должность первого заместителя губернатора – руководителя аппарата главы региону. С 10 мая в эту должность вступила Оксана Куташи, ранее работавшая замгубернатора – руководителя аппарата. Также с 10 мая от приставки исполняющей обязанности избавится Наталья Кирилова и вступит в должность замгубернатора по социальной политике. Кроме того, в состав правительства региона включен директор департамента информационной и внутренней политики области. Сегодня должность врио главы ведомства занимает Тимофей Панченко.

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