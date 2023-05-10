В Екатеринбурге до конца мая перекроют дорогу в Солнечном

В микрорайоне Солнечный до 1 июня закроют движение транспорта на ул. Чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу. Ограничение будет действовать на участке от ул. Лучистой до ул. Чемпионов, 1.

Закрытие движения связано с ремонтом улично-дорожной сети. В ГИБДД рекомендовали автомобилистам заранее планировать маршруты движения с учетом ограничений.

Напомним, в Екатеринбурге на полгода закрыли движение по ул. Бабушкина. Участок будет перекрыт по 15 октября из-за ремонта тепломагистрали.

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