Российские хоккеисты в Красноярске обыграли сборную Белоруссии

Сборная России по хоккею «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга провела в Красноярске товарищеский матч со сборной Белоруссии. Игра состоялась на «Платинум Арене» 9 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Маслов, Коммерсантъ Фото: Иван Маслов, Коммерсантъ

Основные события матча развернулись в первом периоде, который россияне выиграли с счетом 3:1. Голы на счету Василия Глотова (два) и Валентина Зыкова. В оставшиеся два периода Илья Карпухин и Михаил Воробьев довели преимущество хозяев до 5:1.

Матчем в Красноярске завершилась восточная часть майского турне сборной «Россия 25», которая составлена из молодых игроков Континентальной хоккейной лиги. Следующие матчи она проведет 12 и 13 мая в Туле.

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Валерий Лавский