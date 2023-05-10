В Екатеринбурге побит температурный рекорд восьмилетней давности

В Екатеринбурге 9 мая был побит температурный рекорд, установленный еще в 2015 году. Среднесуточная температура в городе составила 6,4 градуса, что на 4,9 градусов меньше нормы. Это было самое холодное 9 мая за последние восемь лет, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Температура в уральской столице накануне поднималась до 13,7 градусов, а ночной минимум составил -0,4 градуса. Ветер достигал 10 м/с.

«В среду погоду в Свердловской области по-прежнему будет определять холодный гребень антициклона, протянувшийся с запада в направлении Урала. В южной половине региона вновь ночные заморозки, а вот на север области поступил более теплый воздух, распространяющийся по периферии антициклона»,– отметили в telegram-канале.

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