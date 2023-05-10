В Красноярском крае осудили «черного лесоруба», уничтожившего лес на 36 млн рублей

В Иланске вынесен приговор местному предпринимателю, незаконно занимавшемуся лесозаготовкой, сообщает прокуратура Красноярского края.

За год он вырубил около 6 тыс. куб м леса на 36 млн руб. Мошенническую схему предприниматель реализовывал, приобретая документы, оформленные на граждан, имеющих право на рубку леса для собственных нужд. Нанятые бизнесменом рабочие бригады вырубали хвойные породы деревьев.

Нанесенный ущерб «черный лесоруб» не возместил. Суд назначил ему три года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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Анна Егорова