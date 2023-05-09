В Ярославле день Победы завершился праздничным салютом

В центре Ярославля отгремел праздничный салют, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялась в акватории реки Волга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Салют в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Салют начался в 22:00 9 мая и продолжался ровно 7 минут. Как отметил глава Ярославской области Михаил Евраев, залпы салюта стали красивым завершением празднования дня Победы.

«Он прошёл в честь всех фронтовиков и тружеников тыла, которые 78 лет назад освободили нашу страну от захватчиков и весь мир от фашизма. И сегодня их дело с доблестью и мужеством продолжают их внуки в зоне СВО. Вечная память героям. Слава России!»— заявил в своем телеграм-канале ярославский губернатор.

Андрей Иванов