Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Как меняется порядок возмещения убытков

Распространение материальной ответственности на все случаи оценки связано с тем, что Минэкономики считает действующую систему возмещения убытков недостаточно эффективной. Например, рассказывает Илья Торосов, за 16 лет работы саморегулируемых организаций (СРО) зафиксирована всего одна выплата средств из компенсационного фонда СРО оценщиков и единичные выплаты по страховкам, при этом жалобы на действия оценщиков поступают регулярно и в больших количествах — более 600 в год.

Сейчас в законе, по сути, перечисляются лишь источники выплат в рамках материальной ответственности оценщиков и оценочных компаний — страховое покрытие, компенсационные фонды СРО и непосредственно имущество оценщиков и компаний. Законопроектом предлагается установить очередность: сначала убытки будут возмещаться за счет выплат страховщика, с которым заключен договор у оценочной компании, если этих средств недостаточно или же договор заключен напрямую с оценщиком — за счет организации, застраховавшей его ответственность. Затем уже «подключаются» средства компенсационного фонда СРО и имущество оценщика, если его отчет признан недостоверным. При этом, если страховая в течение 90 дней не погасит убытки, эта обязанность переходит к компенсационным фондам — с правом требования этих сумм от страховщика.

Также предлагается закрепить возможность установления в договоре предельных размеров возмещения убытков за счет имущественной ответственности оценщика или компании (сейчас закон предусматривает полную материальную ответственность за причиненные убытки): в случае обязательности проведения оценки — вплоть до пятикратной стоимости услуг или 10 млн руб., а в иных — до двукратной стоимости услуг или 5 млн руб. (но не более суммы причиненных убытков). Как поясняют в Минэкономики, это предоставит оценщикам возможность «принять меры для соответствующего финансового обеспечения» — например, увеличить сумму ответственности в договоре страхования. Минимальную сумму обязательного страхования ответственности оценщиков планируется поднять вдвое — с 5 млн до 10 млн руб., хотя, как отмечается в пояснительной записке, на практике реальный размер страховых сумм зачастую превышает необходимый минимум (в среднем от 30 млн до 500 млн руб.).

Евгения Крючкова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...