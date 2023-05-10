Как меняется порядок возмещения убытков

Распространение материальной ответственности на все случаи оценки связано с тем, что Минэкономики считает действующую систему возмещения убытков недостаточно эффективной. Например, рассказывает Илья Торосов, за 16 лет работы саморегулируемых организаций (СРО) зафиксирована всего одна выплата средств из компенсационного фонда СРО оценщиков и единичные выплаты по страховкам, при этом жалобы на действия оценщиков поступают регулярно и в больших количествах — более 600 в год.

Сейчас в законе, по сути, перечисляются лишь источники выплат в рамках материальной ответственности оценщиков и оценочных компаний — страховое покрытие, компенсационные фонды СРО и непосредственно имущество оценщиков и компаний. Законопроектом предлагается установить очередность: сначала убытки будут возмещаться за счет выплат страховщика, с которым заключен договор у оценочной компании, если этих средств недостаточно или же договор заключен напрямую с оценщиком — за счет организации, застраховавшей его ответственность. Затем уже «подключаются» средства компенсационного фонда СРО и имущество оценщика, если его отчет признан недостоверным. При этом, если страховая в течение 90 дней не погасит убытки, эта обязанность переходит к компенсационным фондам — с правом требования этих сумм от страховщика.

Также предлагается закрепить возможность установления в договоре предельных размеров возмещения убытков за счет имущественной ответственности оценщика или компании (сейчас закон предусматривает полную материальную ответственность за причиненные убытки): в случае обязательности проведения оценки — вплоть до пятикратной стоимости услуг или 10 млн руб., а в иных — до двукратной стоимости услуг или 5 млн руб. (но не более суммы причиненных убытков). Как поясняют в Минэкономики, это предоставит оценщикам возможность «принять меры для соответствующего финансового обеспечения» — например, увеличить сумму ответственности в договоре страхования. Минимальную сумму обязательного страхования ответственности оценщиков планируется поднять вдвое — с 5 млн до 10 млн руб., хотя, как отмечается в пояснительной записке, на практике реальный размер страховых сумм зачастую превышает необходимый минимум (в среднем от 30 млн до 500 млн руб.).

Евгения Крючкова