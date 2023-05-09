В Челябинске состоялся салют в честь Дня Победы

На набережной реки Миасс в Челябинске прошел праздничный салют в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Фейерверк завершил программу празднования 9 мая. Залпы длились десять минут.

Перед этим на площади у Торгового центра состоялся концерт. На сцене выступили народный артист России Сергей Безруков и певица Полина Гагарина.

Также сегодня состоялось торжественное построение войск на площади Революции, возложение цветов к Вечному огню, выставка военной техники на театральной площади и другие мероприятия в честь Дня Победы.