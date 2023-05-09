Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 год на 8%, до $78,65

Минэнерго США понизило прогноз цены нефти марки Brent на 2023 год с $85 за баррель до $78,65, почти на 8%. Об этом сообщает Управление энергетической информации (EIA; входит в Минэнерго США). Прогноз на 2024 год также понижен примерно на 8%, с $81 до $74,5.

По данным управления, цена на нефть Brent в 2023 году составляет $78,65 за баррель, в 2024 году — $74,47. В 2021 году цена, согласно прогнозу, составляла, $70,89, в 2022 году — $100,94. Прогноз на 2024 год также понижен, ранее он составлял $81,2.

Спотовая цена на нефть марки Brent упала в среднем с $85 за баррель в апреле до $73 по данным на 4 мая. В начале апреля ОПЕК и страны-партнеры (ОПЕК+) объявили о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года, что привело к росту цен на сырую нефть. «Однако ожидающееся ухудшение глобальных экономических условий, предполагаемый риск, связанный с мировым банковским сектором, и сохраняющаяся инфляция перевесили первоначальный рост цен на нефть и привели к снижению цен»,— сообщает EIA.

Нефть марки Brent сегодня, 9 мая, дешевела 1,1%, до $76,1 за баррель, нефть марки WTI опускалась также на 1,1%, до $72,34.

Мария Федотова