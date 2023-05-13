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«Воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности»

Константин Ушинский о народности, нравственности и роли труда

«Воспитание, созданное самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» («О народности в общественном воспитании» // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 1. С. 253).

«Усиленное изучение родины [язык, природа, география, история] на свежую, ничем не загроможденную память вслед за азбукой… В такую азбучную форму и должно войти первое знакомство с отечеством» (О необходимости сделать русские школы русскими // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 2. С. 359–361).

«Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета» (Труд в его психическом и воспитательном значении // Журнал Министерства Народного Просвещения. 1860. №VII. С. 29).

«Человек рожден для труда; труд составляет его земное счастье, труд — лучший хранитель человеческой нравственности, и труд же должен быть воспитателем человека» (Первое педагогическое приложение // Избранные труды. В 4 кн. Кн. 4: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии (продолжение). Москва, 2005. С. 218).

«Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое и не только выражает собою жизненность народа, но есть именно эта самая жизнь» (Родное слово // Журнал Министерства народного просвещения. 1861. №5. С. 76).

«Не можем мы назвать педагогом того, кто изучил только несколько учебников педагогики и руководствуется в своей воспитательной деятельности правилами и наставлениями, помещенными в этих «педагогиках», не изучив тех явлений природы и души человеческой, на которых, быть может, основаны эти правила и наставления» (Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Санкт-Петербург, 1868. Т. 1. С. IV.).

«Ребенок не только готовится жить, но он уже живет, и эта жизнь имеет свои права и свои потребности» (Отчет командированного для осмотра заграничных женских учебных заведений коллежского советника К. Ушинского // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 2. С. 308).

«Придавая большое значение воспитанию в жизни человека, мы тем не менее ясно осознаем, что пределы воспитательной деятельности уже даны в условиях душевной и телесной природы человека и в условиях мира, среди которого человеку суждено жить» (Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. Санкт-Петербург, 1868. Т. 1. С. VIII).

«В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания» (Три элемента школы // Педагогические сочинения в 6 томах. Москва, 1988. Т. 1. С. 191).

Подготовлено при поддержке Российского Государственного Педагогического Университета имени А. И. Герцена

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