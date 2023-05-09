В Ленобласти задержали антивоенных активистов и журналистку издания «Сота»

В поселке Тайцы Ленинградской области сотрудниками МВД были задержали 14 участников домашней антивоенной выставки, среди которых художники и активисты Юлия Горнова, Виталий Иоффе, Татьяна Сичкарева, Элина Козич, Нина Рябушкина, Марианна Ханукова, Екатерина Стаценко, а также корреспондент издания «Сота» Влада Макейчик.

Как пишет Telegram-канал «Соты», изначально под предлогом проверки документов силовики задержали художницу Юлию Горнову и активиста Виталия Иоффе. Остальные собравшиеся решили покинуть квартиру через окно, но около дома их также остановили полицейские.

Всех задержанных везут в Гатчинское управление МВД по Ленинградской области. SOTAVision утверждает, что их подозревают в «краже».

Отмечается, что на выставке, приуроченной к 9 Мая, были представлены работы петербургских художников против боевых действий.

Добавим, что 8 мая в городе Приозерск Ленобласти полицией также была задержана художница и арт-активистка Катрин Ненашева. По ее словам, правоохранители объяснили это тем, что на нее поступила ориентировка. В марте прошлого года Катрин Ненашева создала проект «Я остаюсь» для тех, кто не может или не хочет уезжать из России.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург