«РИА Новости»: Рэпер Schokk приехал в Донбасс

Рэпер Schokk (или Дима Бамберг, настоящее имя — Дмитрий Гинтер) приехал в ДНР и ЛНР в качестве волонтера, сообщило агентство «РИА Новости». Агентство также публикует видео, на котором рэпер вместе с музыкантом Акимом Апачевым чистит картошку в помещении с молодыми людьми в синих майках «Молодой Гвардии» «Единой России».

Как передает «РИА Новости», исполнители накануне 9 мая посетили больницы Донецка и Луганска, попробовали там себя в качестве волонтеров и выступили с небольшим концертом. По данным «РИА Новости», поездка была организована по инициативе музыкантов и при поддержке Минздрава России.

«Мне кажется, сегодня каждый артист должен поехать туда, посмотреть глазками, потрогать ручками, походить ножками, подумать, поспать в Донецке под обстрелами, переосмыслить происходящее и выработать свой взгляд не тот, который из экрана телевизора и Telegram-каналов, а просто почувствовать атмосферу на земле»,— рассказал Аким Апачев на видео, опубликованном агентством.

Анастасия Ларина