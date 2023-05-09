В Петербурге прошел стихийный Бессмертный полк

В центре Санкт-Петербурга до 200 человек прошли стихийно организованным шествием в формате «Бессмертного полка», несмотря на формальную отмену мероприятия. Мероприятие состоялось без происшествий.

Шествие состоялось после окончания парада и торжественных мероприятий на Дворцовой площади. Горожане с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников прошли по Невскому проспекту до Марсова поля, где затем образовался стихийный митинг. Как сообщает «Фонтанка», к участикам также присоединились представители движения НОД.

Напомним, представители федерального движения «Бессмертного полка» заявили об отмене традиционных шествий 18 апреля. Как разъяснили представители движения, они «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

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